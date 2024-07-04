500 Metrelik Kayalıktan Düşen İnek Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

500 Metrelik Kayalıktan Düşen İnek Ağır Yaralandı

Hakkari-Van yolu üzerindeki 500 metrelik bir kayalıktan düşen inek ağır yaralanırken, sahipleri ineği hemen kesti. İneğin ağır yaralandığını gören sürücüler, jandarma ekiplerine haber verdi. İneğin sahipleri tarafından kesilerek telef olması önlenirken, kesilen inek köye götürüldü.

04.07.2024 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

500 metrelik kayalıktan düşen inek ağır yaralandı

HAKKARİ - Hakkari- Van yolu üzerindeki 500 metrelik bir kayalıktan düşen inen ağır yaralanırken, olay yerine yetişen sahipleri ineği hemen kesti.

Alınan bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde Hakkari-Van yolu üzerindeki Akçalı köyü Kanatlı mezrası yakınlarında meydana geldi. Ahırdan çıkarılarak otlatılan inek, dengesini kaybederek 500 metrelik kayalıktan düşerek ağır yaralandı. İneğin ağır yaralandığını gören sürücüler, hemen yola inerek jandarma ekiplerine haber verdiler.

Jandarma ekiplerinin bilgi vermesi üzerine hemen olay yerine gelen vatandaş, ineğini keserek telef olmasını önledi. Kesilen inek, sahipleri tarafından araçla köye götürüldü.

İneğin sahibi Mustafa Kaplay, "Sabah saatlerinde inekleri meraya bırakmıştık. Bu inekten ayrılarak bu tarafa gelmişti. Dengesini kaybederek kayalıktan düşmüş. Bize haber verildi, bizde geldik keseceğiz. Arabaya bindirip köy götüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Hakkari, Van, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 500 Metrelik Kayalıktan Düşen İnek Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 00:25:32. #1.11#
SON DAKİKA: 500 Metrelik Kayalıktan Düşen İnek Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement