Kocaeli Kartepe'de dün gece saatlerinde mide bulandıran bir olay yaşandı. 60 yaşında olduğu öğrenilen bir şahıs, atıl alana götürdüğü köpeğe tecavüz ederken çevredekiler tarafından suçüstü yakalandı.
Yakaladıkları kişiye tepki gösteren vatandaşlar polise haber verdi. O esnada bir kişi, tecavüzcü şahsa, "Karın yok mu senin?" sorusunu yöneltti. Şahıs da pişkince "Var" yanıtını verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı - Son Dakika
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