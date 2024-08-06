60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı

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Arkadaşı "Gitme" demesine rağmen bile bile ölüme kulaç attı

İktidar ve muhalefeti düşündüren anket! AK Parti\'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyede

Kocaeli Kartepe'de dün gece saatlerinde mide bulandıran bir olay yaşandı. 60 yaşında olduğu öğrenilen bir şahıs, atıl alana götürdüğü köpeğe tecavüz ederken çevredekiler tarafından suçüstü yakalandı.

"KARIN YOK MU SENİN?"

Yakaladıkları kişiye tepki gösteren vatandaşlar polise haber verdi. O esnada bir kişi, tecavüzcü şahsa, "Karın yok mu senin?" sorusunu yöneltti. Şahıs da pişkince "Var" yanıtını verdi.