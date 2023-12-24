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62 yaşındaki adam rezidansta ölü bulundu - Son Dakika
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62 yaşındaki adam rezidansta ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir rezidansta kalan 62 yaşındaki Abdullah K., odasında hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Abdullah K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

62 yaşındaki adam rezidansta ölü bulundu
24.12.2023 - 22:31,
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62 yaşındaki adam rezidansta ölü bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde rezidansta kalan 62 yaşındaki adam odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansta kalan 62 yaşındaki Abdullah K.'nin hareketsiz şekilde yattığını gören çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Abdullah K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah K.'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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