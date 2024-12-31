70 Yaşındaki Adam Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

70 Yaşındaki Adam Kayıp

70 Yaşındaki Adam Kayıp

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel için arama çalışmaları sürüyor.

31.12.2024 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel'i arama çalışmaları sürüyor.

Dün, saat 17.00'den itibaren haber alınamayan kayıp Hayrettin Adıgüzel (70) için arama çalışmaları devam ediyor. Hayrettin Adıgüzel, 43 UK 642 plakalı bordo renkli otomobili ile kaybolmuş ve en son oğlu ile dün akşam saatlerinde telefon görüşmesinde ormanlık alanda yönünü bulamadığını söylediği belirtilmişti.

Otomobili ile evinden çıkan Adıgüzel'den haber alınamaması üzerine oğlunun kayıp ihbarında bulunmasının ardından İl ve İlçe Jandarma Ekipleri ile AFAD ekipleri seferber olarak Yaylacık ormanları ve Şahmelek mevkiinde arama çalışmalarını başlattı. Oğlu Ali Adıgüzel ve yakınları başta olmak üzere jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sivil toplum kuruluşu ekipleri ve gönüllü amatör telsizciler grubu ile vatandaşlar, ormanlık alanlar ve yollar başta olmak üzere geniş bir bölgede geniş çaplı arama yapıyor.

Aile bireyleri, Hayrettin Adıgüzel'in herhangi bir sağlık sorunu veya farklı bir problemi olmadığını, kaybolmasının beklenmedik bir durum olduğunu belirtti. Arama çalışmaları akşam saatlerinde hem havadan hem karadan devam ediyor.

Tavşanlı Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği üyesi Ali Daşkın aramaların dün saat 17.00 itibariyle başladığını belirtterek, Şahmelek ile Kayı köyleri arasında aradıklarını, henüz sonuç alamadıklarını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Tavşanlı, 3-sayfa, Yaşam, AFAD, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 70 Yaşındaki Adam Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:01:26. #1.12#
SON DAKİKA: 70 Yaşındaki Adam Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.