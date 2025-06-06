76 Yaşındaki Adam Kayboldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, Güneyköy Mahallesi'nden Maha Yaylası'na giden 76 yaşındaki adamdan haber alınamıyor.

Gazipaşa'nın Güneyköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Karadeniz, Maha Yaylası'na gitmek üzere dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının çabalarına rağmen Karadeniz'e ulaşılamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Mahalle sakinleri ve aile fertlerinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verildi. Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Yahya Küçükballı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karadeniz'i görenlerin ya jandarmaya ya da mahalle muhtarlığına haber vermelerini istedi. - ANTALYA