8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti

8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 25 yaşındaki Alican Kızılay, 22 yaşındaki 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay'ı tabancayla başından vurarak öldürdü.

11.04.2025 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

8 aylık hamile eşini, tabancayla başından vurup öldürdü

8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 25 yaşındaki Alican Kızılay, evdeki tabancayla 22 yaşındaki eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beste Kızılay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

8 aylık hamile eşini, tabancayla başından vurup öldürdü

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Beste Kızılay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alican Kızılay gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Hekimhan, Kızılay, Malatya, 3-sayfa, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hursit Yavas:
    kisasa kisas istiyoruz !!! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
Mardin’deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı

18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
07:59 Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
07:42 Türkiye’nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti İşte kesilen ceza Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
06:59 İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
05:02 “Senin kafana sıkarım“ tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı "Senin kafana sıkarım" tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı
04:30 Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 19:04:45. #7.12#
SON DAKİKA: 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement