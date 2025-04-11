8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 25 yaşındaki Alican Kızılay, evdeki tabancayla 22 yaşındaki eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beste Kızılay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Beste Kızılay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alican Kızılay gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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