8 Gazetecinin Yargılanması Başladı

İzinsiz yürüyüşlere katılma olaylarına ilişkin 8 gazetecinin yargılanmasına başlandı

İSTANBUL - İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaların izinsiz gerçekleştirilen eylemlerle protesto edilmesi olaylarında yer aldıkları iddia edilen 8 gazetecinin yargılanmasına başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaların yasak kararına uyulmayarak izinsiz gerçekleştirilen eylemlerle protesto edilmesi olaylarında yer aldıkları iddia edilen, aralarında 8 gazetecinin de bulunduğu 99 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 62.Asliye Mahkemesi'nce görülen duruşmada bazı sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mahkemeye CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izleyici olarak katıldı. Mahkemede bazı sanıklar ve avukatları savunmalarını gerçekleştirdi.

Gazetecilerin dosyası ayrıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında gazeteciler Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Gökhan Kam, Zeynep Kuray, Emre Orman, Yasin Akgül, Kurtuluş Arı ve Hayri Tunç'un da bulunduğu 12 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Bilirkişi raporu hazırlanacak, tek tek tespitler yapılacak

Mahkeme ayrıca, olay gününe ait kamera görüntüleriyle sanıkların fotoğraflarının karşılaştırılarak izinsiz yürüyüşlere katılıp katılmadığı, polise zor kullanıp kullanılmadığı, dağılmamakta ısrar edip etmediği hususlarının belirlenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

Duruşma savunması alınmayan sanıkların savunmalarının alınması ve eksik hususların giderilmesi için 3 Ekim tarihine ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin İstanbul Valiliği'nin yasaklama kararına rağmen toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde yer aldığı anlatıldı. İddianamede, İstanbul Valiliği'nce alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunmaya devam ettikleri, ayrıca uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak uyarılara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan ayrı ayrı 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.