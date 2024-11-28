Antalya'da hakkında 29 adet aranma kaydı ve 84 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Akseki ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda; Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında 29 adet aranma kaydı ile 84 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şüpheli, Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.
Şahsın ikametgahında yapılan arama faaliyeti kapsamında; 2adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet dolu fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › 84 Yıl Ceza Alan Şahıs Antalya'da Yakalandı - Son Dakika
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