Aydın'da yalnız yaşayan 87 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın'da yalnız yaşayan 87 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Aydın\'da yalnız yaşayan 87 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir apartmanda yalnız yaşayan 87 yaşındaki adam komşuları tarafından uzun süre haber alamayınca evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

15.04.2025 12:50
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu. Olay, Köprülü Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Nahit Sertkaya'dan (87) uzun süre haber alamayan komşuları yaşlı adamın hayatından endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı adamı evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sertkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sertkaya'nın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da yalnız yaşayan 87 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hasan Kara:
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