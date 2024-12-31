Batman Petrol CTY AVM'de 95 Yaşındaki Cevriye Kayhan, yürüyene merdivende düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Batman Petrol CTY AVM'de 95 yaşındaki Cevriye Kayhan, yürüyen merdivenden dengesini kaybederek aşağı düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Kayhan'ın cansız bedeni Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › 95 Yaşındaki Kadın Yürüyen Merdivende Düştü - Son Dakika
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