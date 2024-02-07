ABD\'de okul saldırısından sorumlu tutulan ilk ebeveyn

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ABD'nin Michigan eyaletinde 2021 yılında bir okula silahlı saldırı düzenleyen ve 4 sınıf arkadaşını öldüren Ethan Crumbley'nin annesi Jennifer Crumbley, 'kasıtsız adam öldürmek'le suçlandı. Böylelikle kadın, çocuğunun gerçekleştirdiği silahlı saldırıdan sorumlu tutulan ilk ebeveyn oldu.

ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen 15 yaşındaki Ethan Crumbley, 4 sınıf arkadaşını öldürmüştü. Oakland Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, savcılar gencin annesi Jennifer Crumbley'i ihmalkar davranmak ve uyarı işaretlerini görmezden gelmekle suçladı. Jüri, Crumbley'i oğlunun ölümcül bir okul saldırısı gerçekleştirmesini engelleyemediği için "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu buldu. Mahkeme de her biri en fazla 15 yıl hapis cezası gerektiren 4 kasıtsız adam öldürme suçundan yargılanan anneyi suçlu buldu. Anne Crumbley, çocuğunun işlediği suçtan sorumlu tutulan ilk ebeveyn oldu.

Şükran Günü'nde silah "hediyesi"

Anne Crumbley, jüri üyelerine eşinin Şükran Günü'nde oğullarını bir silah dükkanına götürdüğünü ve ona hediye olarak bir silah aldığını ifade etti. Duruşmada savcılar, Ethan Crumbley'nin akıl sağlığı yardımı istediğine ve halüsinasyon şikayeti olduğuna dair kanıtlar sunarken, Ethan'ın ailesi tarafından tedavi ettirilmediğini söyledi. Anne Crumbley ise kürsüde oğlunun akıl sağlığı sorunları olduğunu düşünmediğini belirtti.

Savcılar ayrıca, silahlı saldırının gerçekleştirildiği sabah anne ve baba Crumbley'nin Ethan'ın yaptığı rahatsız edici bir resim hakkında düzenlenen bir toplantıyı yarıda keserek işe gittiklerini ve 15 yaşındaki çocuğu eve götürmeyi reddettiklerini aktardı. Okul yetkililerinin de Ethan Crumbley'nin okul çantasını kontrol etmeden sınıfa gönderdikleri belirtildi.

Baba Crumbley Mart ayında yargılanacak

İki yıldan fazla bir süredir kefaletlerini ödeyemedikleri için ilçe hapishanesinde tutulan çiftin birlikte yargılanması gerekirken, Kasım ayında ayrı yargılanmaları talep edilmişti. James Crumbley'in Mart ayında yargılanması planlanıyor.

7 arkadaşını da yaralamıştı

Şu anda 17 yaşında olan Ethan Crumbley, 30 Kasım 2021'de Michigan'daki Oxford Lisesi'nde 4 sınıf arkadaşını öldürdüğü ve 7 arkadaşını da yaraladığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ethan Crumbley'nin anne ve babası ise saldırıdan birkaç gün sonra suçlanmış, gelen bir ihbar üzerine Detroit'teki bir fabrikada yakalanmışlardı. - MİCHİGAN