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ABD'nin Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı - Son Dakika
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ABD'nin Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Nevada Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda birden fazla kişi yaşamını yitirirken, saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

06.12.2023 - 23:44,  Güncelleme: 00:06
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ABD'nin Nevada eyaletindeki Nevada Las Vegas Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda birden fazla kişi hayatını kaybederken, saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

SALDIRGAN ETRAFA ATEŞ AÇTI

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Nevada Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.Nevada polisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesinin kampüsünde silahlı bir saldırganın etrafa ateş açtığını, birden fazla kişinin vurulduğunu belirtti.

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Polis, güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle saldırganın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgedekilere olay yerinden uzaklaşmaları ve güvenli bir yere gitmeleri tavsiye edildi.

ABD'de Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı

"BİRDEN FAZLA KURBAN VAR"

Nevada Polisinin açıklamasında, "Şu anda birden fazla kurban var gibi görünüyor. Lütfen bölgeden uzak durun, yakında daha fazla bilgiye sahip olacağız." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, kampüste yaşanan olaydan haberdar olduklarını, gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Saldırının gerçekleştiği kampüse birkaç kilometre uzaklıkta 2017'de düzenlenen Harvest Müzik Festivali'nde silahlı saldırı olmuş, en az 58 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İşte saldırının gerçekleştiği üniversiteden fotoğraflar:

ABD'de Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı
ABD'de Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı
ABD'de Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı - Son Dakika


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