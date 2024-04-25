ABD'deki üniversitelerde Gazze'ye destek protestoları sürüyor - Son Dakika
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ABD'deki üniversitelerde Gazze'ye destek protestoları sürüyor

Emory Üniversitesi'ndeki öğrencilere polis biber gazı ve elektroşok silahı ile müdahale edildi. ABD'de Gazze'ye destek protestoları birçok üniversiteye sıçradı. Emory Üniversitesi'ndeki öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Polis, öğrencileri dağıtmak için biber gazı ve elektroşok silahı kullanırken, bazı öğrenciler gözaltına alındı. Üniversitelerdeki protestolarda 400'den fazla öğrenci gözaltına alındı.

25.04.2024 20:32
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ABD'deki üniversitelerde Gazze'ye destek protestoları her geçen gün artarken, Emory Üniversitesi'ndeki öğrencilere polis biber gazı ve elektroşok silahı ile müdahale etti.

ABD'de Gazze'ye destek protestoları birçok üniversiteye sıçradı. Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Emory Üniversitesi'ndeki öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Okulun bahçesine çadır kuran öğrencilere, polis müdahale etti. Polis, öğrencileri dağıtmak için biber gazı ve elektroşok silahı kullanırken, bazı öğrencileri gözaltına aldı. Protestoda kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz bilinmezken, polisin Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin ve Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'ni gözaltına aldığı aktarıldı.

Üniversitelerdeki protestolarda 400'den fazla gözaltı

ABD'de 18 Nisan'dan bu yana aralarında Güney California Üniversitesi, New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi, California Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi, George Washington Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nin de bulunduğu birçok üniversitede düzenlenen Gazze'ye destek protestolarında 400'den fazla öğrenci gözaltına alındı. Yaklaşık 100 öğrencinin ise dün gece Harvard Üniversitesinde çadır kurduğu bildirildi. - ATLANTA

Kaynak: İHA

Gazze, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'deki üniversitelerde Gazze'ye destek protestoları sürüyor - Son Dakika

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