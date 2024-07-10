ABD'nin California Eyaletinde Devam Eden Orman Yangınında 26 Bin 985 Dönüm Alan Kül Oldu - Son Dakika
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ABD'nin California Eyaletinde Devam Eden Orman Yangınında 26 Bin 985 Dönüm Alan Kül Oldu

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları sonucunda şu ana kadar 26 bin 985 dönüm alan kül oldu. Yangınlar, eyalet genelinde 3 bin 499 noktada devam ederken, 197 bin 288 dönümlük alanı etkiledi. Yangınlar sonucunda 42 yapıda hasar meydana gelirken, 86 yapı kullanılamaz hale geldi. Eyaletin en büyük orman yangını olan Santa Barbara County'deki Lake yangını ise hala yayılmaya devam ediyor. İtfaiyeciler, yangının ünlü Neverland Çiftliği dahil olmak üzere güneydeki evlere ulaşmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Ayrıca, eyaletteki Vista yangını da büyümeye devam ediyor ve şu ana kadar bin 200 dönümlük alana yayıldı.

10.07.2024 11:48
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ABD'nin California eyaletinde devam eden bu yılın en büyük orman yangınında şu ana kadar 26 bin 985 bin dönüm alan kül oldu.

ABD'nin California eyaleti orman yangınlarıyla boğuşuyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre eyalet genelinde 3 bin 499 noktada devam eden yangınlar, 197 bin 288 dönümlük alanı küle çevirdi. 42 yapıda hasar meydana gelirken, 86 yapı ise kullanılamaz hale geldi. Eyaletin en büyük orman yangını olan ve cuma günü başlayan Santa Barbara County'deki Lake yangını giderek yayılırken, şu ana kadar 26 bin 985 dönümlük alan kül oldu. İtfaiyeciler, yangının yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta bulunan Michael Jackson'ın 1988-2005 yılları arasında ikamet ettiği ünlü Neverland Çiftliği de dahil olmak üzere güneydeki evlere yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Eyaletteki en büyük orman yangınından yaklaşık 323 kilometre uzaklıktaki Vista yangını da giderek büyüyor. Pazar günü başlayan yangın şu ana kadar bin 200 dönümlük alana yayılırken, alevlerle mücadele sürüyor. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin California Eyaletinde Devam Eden Orman Yangınında 26 Bin 985 Dönüm Alan Kül Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin California Eyaletinde Devam Eden Orman Yangınında 26 Bin 985 Dönüm Alan Kül Oldu - Son Dakika
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