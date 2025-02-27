Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı için dikkat çeken yorum: Bir özeleştiri metni - Son Dakika
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Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı için dikkat çeken yorum: Bir özeleştiri metni

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını değerlendiren TV100 özel yayınında değerlendiren Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, ''Bütün metni bir özeleştiri metni olarak okudum. Devletle ilgili daha önceki eleştirilere girmiyor. '200 yıldır bu topraklar üzerinde oyun oynanıyor' diyor'' ifadelerini kullandı.

27.02.2025 19:42
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DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katıldı.

ÖCALAN'DAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN YORUM

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak'ın tv100 özel yayınında yaptığı yorum ise dikkat çekti. "Bütün metni bir özeleştiri metni olarak okudum" diyen Kaynak, "Devletle ilgili daha önceki eleştirilere girmiyor. '200 yıldır bu topraklar üzerinde oyun oynanıyor' diyor. Yani emperyalistlerin oyunları deniyor. İkincisi sosyalist bir hareket olarak başlayan bir örgütün nasıl milliyetçi savruluş içine girdiğini söylüyor. Ayrıca aşırı milliyetçi deniyor üstelik ve bunu savruluş olarak tanımlıyor. Bana göre yanlış bir yola gidiliyor. Aslında örgütün duruşunu beğenmediğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

"BEKLENEN HER ŞEY SÖYLENMİŞ"

Kaynak ayrıca "Bu yüzden de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını beraber kuracağız diyor. Demokratik toplum ve uzlaşma çağrısında bulunuyor. Burada da Türkiye Cumhuriyet'inden bahsediyor.Yeni bir Cumhuriyet kurmaktan bahsedilmiyor. Görebildiğim kadarıyla beklenen her şeyi söylemiş" diye konuştu.

Abdullah Öcalan\'ın silah bırakma çağrısı için dikkat çeken yorum: Bir özeleştiri metni

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Son Dakika 3.Sayfa Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı için dikkat çeken yorum: Bir özeleştiri metni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Demirtaş:
    Bop yükleniyor....... 6 4 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    İnşallah huzur gelir. Bazıları çatlasa da. 1 1 Yanıtla
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