Aç Tilki Kocatepe Camii'nde Bulundu

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Aç kalan tilki Kocatepe Camii'ne sığındı

ANKARA - Ankara'da aç kalan tilki, önce Kocatepe Camii'ne ardından caminin kadınlar tuvaletine sığındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Camii'nde Ramazan ayı hazırlıkları devam ederken aç kalan bir tilki önce camiye ardından da caminin kadınlar tuvaletine sığındı. Tuvaletten çıkmak bilmeyen tilki, Cami çalışanlarının ihbarı üzerine camiye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 9.Bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan tilki, uygun bir yerde doğaya bırakılmak üzere götürüldü.