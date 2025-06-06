Acemi Kasaplar Hastaneleri Doldurdu

Acemi kasaplar acil servisleri doldurdu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisi doldurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk dakikalarından itibaren İnegöl'ün çeşitli mahallelerinden 'acemi kasap' haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi'ne koştu.Kimi kurbanlıkların boynuz çarpması kimi kurbanlığı keserken yaralanırken, kimileri de et kesimi sırasında ellerinden yaralandı. Yaralıların büyük bir çoğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.