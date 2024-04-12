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Acı ve mutluluk aynı gün yaşandı

Oğlu boğularak ölen anne aynı gün erkek evlat dünyaya getirdi

BURSA - İnegöl ilçesi kırsal Kozluca mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte dereye düşerek boğulan 2 yaşındaki Muhammed Hamduni gözyaşları arasında defnedildi. Gece saatlerinde oğlunun ölüm haberiyle fenalaşan hamile anne Abir Arokom, İnegöl Devlet Hastanesinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sezeryan yöntemiyle dünyaya gelen erkek bebeğe, boğularak hayatını kaybeden ağabeyi Muhammed'in ismi verildi.

Suriye uyruklu Ahmet Arokom ve Abir Arokom çifti, tek çocuğu olan 2 yaşındaki Muhammed Hamduni'yi alıp dün öğle saatlerinde piknik yapmak için Kozluca deresi kenarına gitti. Baba ve anne yemek hazırladığı sırada Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşarak kayboldu. Kaybolan Muhammed'i bulmak için özel ekip kuruldu. Polis dalgıç ekipleri, 2 yaşındaki Muhammed'in cansız bedenini dere yatağında buldu. 2 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni, Hürriyet Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi. Gece saatlerinde fenalaşan hamile anne Abir Arokom, İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada bir erkek bebek dünyaya getiren anne, acı ile mutluluğu aynı gün yaşadı. Dünyaya gelen erkek bebeğe, boğularak hayatını kaybeden ağabeyi Muhammed'in ismi verildi.