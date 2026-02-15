Adana'da 3 Bin Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
Adana'da 3 Bin Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

15.02.2026 10:34
Adana'da jandarma operasyonunda 3 bin litre sahte alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Adana İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte alkol ürünlerinin satış ve üretiminin önlenmesine yönelik Seyhan ilçesinde operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 2 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 3 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak alkole el konulurken, yakalanan şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Ekonomi, Adana, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
