Adana'da 64 Tekel Bayiye Cezalar!

Adana'nın Seyhan ilçesinde, belirlenen saatten sonra alkol satışına devam eden 64 tekel bayiye yaklaşık 32 milyon TL para cezası uygulandı.

Seyhan ilçesinde saat 22.00'den sonra birçok tekel bayinin alkol satışına devam etmesi üzerine vatandaşların şikayeti arttı. Artan şikayetlerin üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 22.00'den sonra yasa dışı satış yapan bayilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Belirlenen saatten sonra alkol satışı yaptığı belirlenen 64 tekel bayisine toplam da yaklaşık 32 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, halk sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - ADANA