Adana'da 72 Yaşındaki Adam Dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da 72 Yaşındaki Adam Dolandırıldı

Adana\'da 72 Yaşındaki Adam Dolandırıldı

72 yaşındaki emekli, internetten otomobil alırken dolandırıcılar tarafından 690 bin TL'sini kaybetti.

20.02.2025 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 72 yaşındaki bir kişi tüm birikimiyle otomobil satın almak isterken 'Sazan Sarmalı' yönetimiyle 690 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili 6 kişi yakalanırken 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şebekenin liderinin ifadesinde, "Kimseyi dolandırmadım. Konuyla uzaktan yakından bir ilgim alakam yok" dediği öne sürüldü.

İddiaya göre, fabrika işçisi M.D (43) otomobilini 800 bin TL'den internete satışa koydu. Şüpheli Veli Y. (27) kendisini gardiyan olarak tanıtarak M.D. ile iletişime geçti. Aracı satın almak istediğini belirten şüpheli, M.D.'ye 10 bin TL kaparo gönderdi. Bunun üzerine M.D. aracını ilandan kaldırdı.

Aracın ilandan kaldırılmasıyla şüpheli Veli Y. aracının önceden kopyasını aldığı fotoğraflarıyla 690 bin TL'ye ilana koydu. Emekli İ.B. (72) aracı almak için şüpheli Veli Y. ile iletişime geçti ve 690 bin TL'ye alacağı konusunda anlaştılar.

Bunun üzerine şüpheli Veli Y., aracın sahibi M.D. ve dolandırdığı İ.B.'yi noterde buluşturdu. Şüpheli Veli Y., M.D'ye şehir dışında görev yaptığını söyleyip aracın devrini alamaya babasının geleceğini söyledi. Şüpheli Veli Y., İ.B.'ye hesap numarası verdi. Noterde İ.B. parayı, Veli Y.'nin verdiği hesaba attı.

M.D. hesabına para gelmeyince aracın devrini vermedi. İ.B. dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gidip şikayetçi oldu.

"Dolandırıcı yakalanmamak için günlük ofis kiralamış"

Kurulan özel ekip, Veli Y.'nin yönettiği 6 kişilik şebekeyi belirledi. Şüpheli Veli Y., polis yerini tespit edemesin diye Antalya'da günlük ofis kiraladığı ve telefon konuşmalarını da çeşitli yerlerden baz sinyali vermek için otomobilde seyir halindeyken yaptığı belirlendi. Çalışmalarda şüpheli Veli Y.'in parayı ise kripto paraya çevirdiği tespit edildi.

"Baskında yakalandılar, araçlarına el konuldu"

Adana merkezli Mersin ve Antalya'da dolandırıcılık şebekesinde bulunan şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda Veli Y. Antalya'daki ofisinde, diğer şüpheliler Ender Y. (41), Hanım Y. (43) Mersin'de, Yusuf C. (19), Şeyma B. (34) ile Ömer K. (27) Adana'da yakalandı. Veli Y.'in dolandırıcılıkta kullandığı cep telefonu ise kullandığı otomobilde bulundu. Operasyon neticesinde söz konusu şüphelilere ait 4 milyon TL değerinde 2 otomobil ve 3 motosiklete el konuldu.

"Pes dedirten savunma"

Sorguya alınan Veli Y. ifadesinde, "Cep telefonu benim değil, bir arkadaşımın. O da benim otomobilinde unutmuş. Ben kimseyi dolandırmadım. Konuyla uzaktan yakından bir ilgim alakam yok" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli Y., Ender Y., Hanım Y. ve Yusu C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Şeyma B. ve Ömer K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Motosiklet, Operasyon, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Şebeke, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 72 Yaşındaki Adam Dolandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
13:14 Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:45:38. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 72 Yaşındaki Adam Dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.