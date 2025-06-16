Adana\'da Aile Faciası: Baba ve İki Kızı Toprağa Verildi

Adana'da pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve iki kızının naaşı Mersin'de yan yana toprağa verildi. Hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, 2 ay önce vefat eden babasının kabrini, Babalar Günü'nde kızlarıyla ziyaret edip aldığı gömleği götürdüğü anlara ait çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı ova mahallelerinden Mürseloğlu sınırlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden dönen 42 yaşındaki baba Metin ve kızları 8 yaşındaki Aylin ile 6 yaşındaki Selin Yıldırım'ın olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sulama kanalına devrildi. Kazayı fark eden çevredekiler yardıma koştu. Baba ve iki kızının cansız bedeni vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bugün Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kızlarını mezarlık ziyaretinde videoya almış: "Eninde sonunda geleceğimiz nokta"

Kızlarıyla birlikte hayatını kaybeden ve yan yana definleri gerçekleştirilen Metin'in babası Süleyman Yıldırım'ın da 2 ay önce vefat ettiği öğrenilmişti. Kızlarıyla birlikte babasının kabrini ziyaret eden Metin Yıldırım'ın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı.

Görüntülerde kızlarına mezarlıkta ziyaret edecekeri yakınları hakkında bilgi veren baba Yıldırım, "Hayatta bir gerçek vardır ya benim kızlarımın gerçeği görmesi lazım. Bugün Babalar Günü bir de. Herkese Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Çocuklarına, dedelerinin kabrini gösteren baba Yıldırım'ın mezardan bir avuç toprak alarak, "Eninde sonunda geleceğimiz nokta" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

O anlar ise izleyenleri hüzne boğdu. - MERSİN