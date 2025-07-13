Adana'da trafik polisleri, düzenledikleri alkol ve ışık donanımı uygulamasında 98 kişiye 596 bin 659 TL cezai işlem uyguladı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde alkol ve ışık donanımı denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ekipler 470 aracı kontrol ederken, 98 kişiye toplam 596 bin 659 TL cezai işlem uyguladı.
Öte yandan uygulamada 5 araç trafikten men edildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Alkol Denetiminde 98 Kişiye Cezai İşlem - Son Dakika
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