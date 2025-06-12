Adana'da Anne Cinayeti: Evlat Öfkeyle Katletti - Son Dakika
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Adana'da Anne Cinayeti: Evlat Öfkeyle Katletti

Adana\'da Anne Cinayeti: Evlat Öfkeyle Katletti
12.06.2025 12:34
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Ali Daaboul, annesinin 'Karını evimden al' demesi üzerine onu bıçaklayarak öldürdü.

Adana'da annesini öldüren şüpheli evlat adliyeye sevk edilirken, cinayeti 'Al karını evimden' git dediği için işlediği ortaya çıktı. Şüphelinin "Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Daaboul (24), hamile olan eşi H.Y.'i hastaneye kontrole götürdü. Hastanedeyken Ali Daaboul'un annesi Zukaa Mahoud (44) oğlunu aradı. Telefon görüşmesinde anne oğluna, "Al karını evimden git" dediği öne sürüldü. Bu duruma sinirlenen oğlu, annesinin çalıştığı kebapçıya doğru yola çıktı. Anne iş yerinde temizlik yaptığı sırada oğlu yanına geldi. Çıkan tartışmada oğlu, annesini defalarca bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü. Şüphelinin iş yerine gelip giderken soğukkanlı olduğu görüntüler ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında motosikletle kaçtığı belirlenen zanlının Sümer Mahallesi'nde bir adreste olduğu belirlendi. Adrese baskın yapan polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette ifade veren şüpheli Ali Daaboul, "Kendimi kaybettim, bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Anne Cinayeti: Evlat Öfkeyle Katletti - Son Dakika

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