Adana'da Bekçiye Bıçaklı Saldırı

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Adana'da bekçiyi kolundan bıçaklaya yaralayan genç kız tutuklanırken, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.U. ile erkek arkadaşı Yiğitcan F. (18), Atatürk Caddesi'nde bir taksici ile tartıştı. Taksicinin polis çağırması üzerine caddede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine gitti. Bu sırada M.U., bekçi K.S.D. ile de tartışarak bekçiyi kolundan bıçaklayıp, çevrede bıçakla dehşet saçtı. Bekçi K.S.D., genç kızı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralı genç kızı ve bekçi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri Yiğitcan F.'yi gözaltına aldı. Genç kız ve arkadaşı bugün ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından genç kız tutuklanırken, arkadaşı Yiğitcan F. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA