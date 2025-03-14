Adana'da Bıçaklı Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Bıçaklı Cinayet Davası Devam Ediyor

Adana\'da Bıçaklı Cinayet Davası Devam Ediyor

Gökhan Şahin'i bıçaklayarak öldüren sanıklar, 24'er yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

14.03.2025 15:54
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisi 32 yaşındaki Gökhan Şahin'i bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Cihad A. ve Erhan Ü.'nün, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Uzun süredir ulaşılamayan tanıkların hazır edilmesi için de emniyete yeniden yazı yazıldı.

Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, 6 Haziran 2023'te tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Şahin, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İddianameye göre, güvenlik görevlisi Şahin'in, sanıklardan Cihad A.'nın eşi, Erhan Ü.'nün kızkardeşi Z.A. ile ilişkilerinin olduğu iddiası ile öldürüldüğü öne sürüldü.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Cihad A. ve Erhan Ü. hakkında Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 6'ncı duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihad A. ve Erhan Ü. ile tarafların avukatları katıldı. Öldürülen güvenlik görevlisinin yakınları Emine ve Mustafa Şahin'in de geldiği duruşmada olayla ilgili bilgileri olduğu gerekçesiyle tanık olarak dinlenmelerine karar verilen üniversite öğrencileri B.K., A.T., A.E.K. ve Y.G. duruşmaya gelmedi. Tanıkların duruşmada hazır edilmesi için emniyete yazılan yazıya da cevap verilmediği belirtildi.

Mahkeme savcısı, sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilmesini ve eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Ölen güvenlik görevlisinin yakınları Emine ve Mustafa Şahin, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanıkların avukatları, olayın üzerinden 1.5 yıla yakın zaman geçmesine rağmen tanıkların arandığını belirterek, "Tanıkların adresleri sürekli değişmektedir. Bu saatten sonra da tanıkların bulunacağı kanısında değiliz. Dinlenmelerinden vazgeçilmesini talep ederiz. Mutlaka dinlenmek isteniliyor olabilir ancak dosyada hüküm kurulabileceği düşüncesindeyiz. Aniden gelişen olay nedeniyle müvekkillerin öldürme kastı yoktur" dedi.

Sanıklardan Cihad A., suçlamaları kabul etmeyip önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Diğer sanık Erhan Ü. de önceki savunmaları tekrarladı. Erhan Ü. daha önceki savunmasında, Gökhan Şahin'i öldürme niyetlerinin olmadığını öne sürerek, "Benim maktule yönelik bir müdahalem söz konusu değildir. Bu durumu ayrıntılı bir şekilde mahkemeye sunduğum dilekçede anlattım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tanıkların yurtta kalma ihtimallerinin yüksek olması durumundan hareketle gerekirse günsüz olarak hazır edilmeleri için emniyete yazı yazılmasını da kararlaştırıp duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Bıçaklı Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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