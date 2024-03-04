Adana'da bir haftada 22 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da bir haftada 22 torbacı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarla 4 kilo 56 gram bonzai ile 2 kilo 908 gram bonzai hammaddesi ele geçirdi. Ayrıca, 22 uyuşturucu satıcısı tutuklandı ve 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda toplamda bin 424 uyuşturucu hap, 485 gram esrar, 24 gram kokain, 19 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

04.03.2024 10:52
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Adana'da bir haftada 22 torbacı tutuklandı

ADANA - Adana'da narkotik polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 4 kilo 56 gram bonzai ile 2 kilo 908 gram bonzai hammaddesi ele geçirdi. Torbacı diye tabir edilen 22 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarla uyuşturucu satıcılarına fırsat vermedi. Yapılan operasyonlarda 4 kilo 56 gram bonzai, bin 424 uyuşturucu hap, 485 gram esrar, 2 kilo 908 gram bonzai hamddesi, 24 gram kokain, 19 kök kenevir, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da bir haftada 22 torbacı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bir haftada 22 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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