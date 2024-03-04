Adana'da bir haftada 22 torbacı tutuklandı
ADANA - Adana'da narkotik polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 4 kilo 56 gram bonzai ile 2 kilo 908 gram bonzai hammaddesi ele geçirdi. Torbacı diye tabir edilen 22 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarla uyuşturucu satıcılarına fırsat vermedi. Yapılan operasyonlarda 4 kilo 56 gram bonzai, bin 424 uyuşturucu hap, 485 gram esrar, 2 kilo 908 gram bonzai hamddesi, 24 gram kokain, 19 kök kenevir, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şubat ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 227 bin 200 adet makaron, 32 bin 578 adet gümrük kaçağı sigara, bin 932 adet gümrük kaçağı emtia, 742 litre sahte/kaçak alkol, 462 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 290 adet elektronik sigara, 142 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tüfek, 151 adet şarjör ve 4 bin 558 adet fişek ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 254 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerine siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, yasa dışı bahis ve siber zorbalık konularında eğitim verdi. Eğitim sonrasında öğrencilere broşürler dağıtıldı ve eğitimlerin devam edeceği bildirildi.
Edirne-Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyrukları sırasında mührü bozarak dorseye binen 4 kaçak göçmen, Bulgaristan'ın Lesovo gümrüğüne takıldı. Bulgar polisleri mültecileri, tırla birlikte polis merkezine götürdü. Mültecilerin Avrupa hayalleri için göze aldıkları değişik yöntemler pes dedirtmeye devam ediyor.
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 124 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 534'e yükseldi. İsrail ordusu 150 gündür Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 13 saldırıda 124 kişinin hayatını kaybettiği, 210 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 534'e, yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye yükseldiği belirtildi.
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir iş hanının önünde hareketsiz bir kişi fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin kimliği belirlenemediği ve evsiz olduğu öğrenildi. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Zonguldak'ta bir markette yaşanan tartışmaya müdür yardımcısı dahil oldu. Tartışma sırasında müdür yardımcısı, 'Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi' diye bağırdı. Olayın ardından gözaltına alınan müdür yardımcısı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye görevini sürdüren İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, şüphelendikleri 5 Afgan uyruklu şahsı durdurdu. İlçeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.
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