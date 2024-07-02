Adana'da Boşandığı Kadını Öldüren Şahıs İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Boşandığı Kadını Öldüren Şahıs İntihar Etti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir şahıs, 2 yıl önce boşandığı kadını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın cinayet öncesi sosyal medyada yayınladığı mesaj da ortaya çıktı.

02.07.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir şahıs 2 yıl önce boşandığı kadını silahla öldürüp intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Saimbeyli ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Yener (30), gece 2 yıl önce boşandığı İklim Altınsoy'un (29) evine gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından Altınsoy'u av tüfeğiyle vuran Yener, daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altınsoy ve Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi. İki cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yener ve Altınsoy'un iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

Yener'in cinayet öncesi sosyal medyadan, "İnsanın kaderleriyle oynayıp sonra o insana cani ve cahil diyebilmenize şaşıyorum. Çünkü kimse birilerini kötüleyecek kadar dürüst değil" şeklinde mesaj yayınladığı ortaya çıktı. - ADANA

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Saimbeyli, Jandarma, Otopsi, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Boşandığı Kadını Öldüren Şahıs İntihar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:35:01. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Boşandığı Kadını Öldüren Şahıs İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement