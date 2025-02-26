Adana'da Cam Silicilere Tepki

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Işıklarda cam silenlerden rahatsız olan sürücüler valilikten yardım istedi

ADANA - Adana'da cam silip sürücülerden zorla para isteyen şahıslar trafiği tehlikeye sokarken, sürücüler ise rahatsızlıklarını dile getirerek valilikten yardım istedi.

Kent genelinde yol kenarlarında dilencilik yapıp, kavşaklarda duran araçların camlarını silip zorla para isteyen şahıslar arttı. Özellikle ana bulvarlarda madde bağımlısı gençler kırmızı ışıklarda duran araçların camını silip zorla para talep etmeye devam ediyor. Bir türlü önüne geçilemeyen bu durumdan sürücüler çok rahatsız.

Adeta çeteleşerek trafikte sürücülere zor anlar yaşatan cam silenler sürücüleri canlarından bezdirince, bazı sürücüler sosyal medyadan Adana Valiliğini etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.