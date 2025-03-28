Adana'da Cephanelik Gibi Evde 22 Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da cephanelik gibi ev: 22 adet tabanca ele geçirildi

ADANA - Adana'da polisin silah ticaretinin önüne geçmek için bir eve düzenlediği operasyonda bavul ve dolapların içerisinde 22 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler kentte silah ticaretinin önüne geçilmesi için çalışmalarına devam etti. Çalışmalarını sürdüren birimlerden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adresi belirledi. Belirlenen müstakil evi takibe alıp operasyon düzenleyen polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada evin bahçesinde bulunan bir valizden 17, yatak odasındaki dolaptan ise 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler M.A., A.S., S.A. ve F.K.'nin ifadelerinin ardından 'Silah Ticareti ve Kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.