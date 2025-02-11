Adana'da Cinayet Cinneti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Cinayet Cinneti

Adana\'da Cinayet Cinneti

20 yaşındaki Talat A., sevgilisinin taciz edildiğini öğrenince kayınbabasını ve 2 damadını öldürdü.

11.02.2025 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kayınbaba ve 2 damadını öldüren 20 yaşındaki gencin, iş yerinde staj gören sevgilisinin taciz edildiği iddiasıyla cinayetleri işlediği ortaya çıktı. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli, "Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 10 Şubat günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Talat A.'nın (20) kız arkadaşı A.A. (17), Fuat Kalaycık'ın (64) iş yerinde staj yapıyordu. Talat A., iş çıkışı kız arkadaşı A.A.'yı almaya gitti. Sevgilisinin moralini bozuk gören Talat A. ne olduğunu sordu. Bunun üzerine A.A.'nın "Fuat Kalaycık göğüslerimi elledi" dediği öne sürüldü.

Duruma sinirlenen Talat A., evine giderek tabancalarını aldı ve iş yerine geldi. Ardından her iki tabancasında mermileri bitene kadar ateş açtı. Açılan ateş sonucunda içeride bulunan Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler (29) kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, vurulan 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsisinin ardından cenazeler defnedildi.

Kaçarken yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, otomobiliyle kaçan Talat A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, katil zanlısının bulunduğu aracın plakasını telsiz ile merkeze bildirdi. Haber merkezi bunun üzerine PTS'leri ve KGYS kameralarını inceleyerek şüphelinin yerini tespit etti. Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolu kesti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Yunus polisleri şüpheliyi aracında kıskıvrak yakaladı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, cinayetin nedeni araştırılıyor.

"Pişmanım, cinnetle yaptım"

Katil zanlısı Talat A.'nın sorgusunda, "Kız arkadaşımdan taciz edildiğini duydum. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın çalıştığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Talat A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Cinayet Cinneti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:28:48. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Cinayet Cinneti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.