Adana'da Çukurova Belediyesi operasyonunda 44 şüpheli jandarmaya götürüldü - Son Dakika
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Adana'da Çukurova Belediyesi operasyonunda 44 şüpheli jandarmaya götürüldü

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Adana\'da Çukurova Belediyesi operasyonunda 44 şüpheli jandarmaya götürüldü
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Çukurova Belediyesine yönelik soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Emrah Kozay sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında eski başkan Soner Çetin'in de olduğu 44 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Adana'da Çukurova Belediyesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Emrah Kozay, sağlık kontrolünden geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, belediyedeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları inceleniyor. Operasyon kapsamında, aralarında önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Emrah Kozay ile örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da Çukurova Belediyesi operasyonunda 44 şüpheli jandarmaya götürüldü - Son Dakika
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