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Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 yabancı uyruklu tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren ve aralarında örgütün aşçılığını da yapan 5 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Şüphelilerin silahlı eğitim aldığı ve terör örgütü adına savaştığı belirlendi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adana\'da DEAŞ\'a yönelik operasyonda 5 yabancı uyruklu tutuklandı
12.01.2024 - 09:52,  Güncelleme: 09:53
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Adana'da terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulunan, aralarında örgütün aşçılığını da yapan yabanca uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu Muhammet H. (34), Naif E. (45), Harıth A. (33), Rateb M. (58), Hafız S. (45), Halil B. (47) ve Beşar H. (21) yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden Muhammet H., Naif E., Harıth A. ve Rateb M.'nin Irak'ta ve Suriye'de silahlı eğitim alıp terör örgütü DEAŞ adına savaştıkları ve sınırlarda nöbet tuttukları öğrenildi. Diğer bir şüpheli olan Hafız S.'nin ise 2 ay silahlı eğitim aldıktan sonra örgütün içerisinde 2 bin Irak dinarına aşçılık yaptığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Muhammet H., Naif E., Harıth A., Rateb M. ve Hafız S. tutuklanırken, Halil B. ile Beşar H. savcılıktan serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika


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