Adana\'da DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheli Serbest

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmişte Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen sosyal medyada örgütü öven paylaşımlarda bulunan 6 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.Ö. ve A.K. ile yabancı uyruklu F.H., A.U., Ö.I. ve Ö.M.'yi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital materyaller ve ruhsatsız tabancaya incelenmek üzere el konuldu.

Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - ADANA