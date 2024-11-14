Adana'da Dev Suç Operasyonu: 207 Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Dev Suç Operasyonu: 207 Tutuklandı

Adana\'da Dev Suç Operasyonu: 207 Tutuklandı

Kuyu-37 operasyonunda 16 ilde 286 suçlu yakalandı, 207'si tutuklandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

14.11.2024 18:31
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Adana merkezli 16 ilde gerçekleştirilen "Kuyu-37" operasyonunda gözaltına alınan "Baygara" organize suç örgütü üyesi 9'u kadın 286 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 207'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Baygara'nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarla 9'u kadın 282 kişi yakalandı. Söz konusu şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan arama çalışmalarında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 uzun namlulu otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu.

Organize suç örgütü 83 farklı suça karışırken, yakalanan şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme ve kasıtlı olarak kamu malına zarar verme' suçlarına karıştığı tespit edildi.

207 örgüt üyesi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 286 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 207'si tutuklanırken 69'u adli kontrol şartıyla 10 kişi de savcılıktan serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Dev Suç Operasyonu: 207 Tutuklandı - Son Dakika

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