Adana'da Dolandırıcılık, Müşteri Temsilcisi İntihar Etti - Son Dakika
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Adana'da Dolandırıcılık, Müşteri Temsilcisi İntihar Etti

Hyundai Noyaner Plaza'da 20 vatandaş dolandırıldı, müşteri temsilcisi borç notu bırakıp intihar etti.

01.05.2025 11:58
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Hyundai Noyaner Plaza'da 20 vatandaş dolandırıldı, müşteri temsilcisi intihar etti

Adana'da Hyundai Noyaner Plaza'da 20 vatandaşa sahte evrak ve plakayla araç satışı yapıldığı, kimi vatandaşa hiç araç verilmediği, kimi vatandaşa ise sahte plakalı araç verildiği öne sürüldü

İşlemleri yapan müşteri temsilcisi, "Size daha fazla zarar vermek istemiyorum. Borçlarım var" yazılı not bırakıp intihar etti

ADANA - Adana'da Hyundai Noyaner Plaza'da 20 vatandaşa sahte evrak ve plakayla araç satışı yapıldığı, kimi vatandaşa hiç araç verilmediği, kimi vatandaşa ise sahte plakalı araç verildiği öne sürüldü. İşlemleri yapan müşteri temsilcisi ise intihar etti.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesinde farklı tarihlerde 20 vatandaş Hyundai Noyaner Plaza'ya gelerek araç almak için başvuru yaptı. Müşterilerle Selim E. isimli müşteri temsilcisi ilgilendi. Ancak araç almak için para verenlerin bir kısmı ödeme yaptıkları halde araçlarını alamadı, bir kısmının ise aldığı araç sahte plakalı çıkınca emniyet el koydu. Bunun üzerine plazaya gelip şikayetçi olan vatandaşlar, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Vatandaşların işlemini yapan müşteri temsilcisi Selim E., Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki evinin terasında "Size daha fazla zarar vermek istemiyorum. Borçlarım var" yazılı not bırakıp intihar etti.

Mağdur olan vatandaşlar yaşananlara isyan ederek plaza önüne gelip eylem yaptı. Mağdurlardan Selahattin Nebioğlu, aynı bayiden daha önce 3 kez daha araba aldığını ancak bu kez 2 milyon 854 bin lira dolandırıldığını belirterek, "Son araba almaya geldiğimde sadece satış danışmanı ile değil, müdürle de konuştum. Arabayı pazarlık yapıp 2 milyon 854 bin liraya bana bağladılar. 72 bin lira da aksesuar bedeli ödedim. 2 milyon 926 bin lira bu bayiye para ödedim. 'Bayramdan sonra arabaya zam gelirse biz seni zamdan muaf tutacağız ama fiyatı düşerse düşüreceğiz' dediler. Araba fiyatı düşmedi. Ben aynı gün gönderdikleri IBAN'a 200 bin lira kapora attım. Daha sonra aynı hesaba attığım toplam para 2 milyon 854 liradır. Firmanın sahibi, müdürü ve tüm personeli orada bana törenle arabamı teslim ettiler. Hatta ben çıkarıp bahşiş parası da verdim. Bana 01 SN 326 plaka verdiler, sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nden beni aradılar. Araba ile ilgili dolandırıcılık olmuş dediler. Şu an mağduruz. Bana arabayı teslim ettiler ama emniyet elimizden geri aldı" dedi.

Mağdur Yakup Çilenti ise, aynı bayiden 4'ncü arabasını aldığını ancak dolandırıldığını ifade ederek, "Aynı aracı bize sahte plaka, sahte ruhsatla sattılar. Aynı arabayı bizle birlikte başka kişilere de satmışlar. Geçen hafta perşembe günü aracı sahte plaka ve sahte ruhsatla bize teslim ettiler. Dün gece de emniyetten geldiler. Arabanın plakasının sahte olduğunu, aracın usulsüz şekilde bize teslim edildiğini gerekçe göstererek arabayı bizden geri aldılar. Şu anda sadece benim 3 milyon zararım var. IBAN ve dekontların hepsi elimde. Şimdilik benimle birlikte 15-20 mağdur var. Daha kaç kişi çıkar bilmiyoruz. Bu konuda bayiden ve sahibinden çalışanlarına kadar herkesten şikayetçiyiz. Çünkü bu kollektif bir şey. Firma kendilerinin de mağdur olduğunu söylüyor. Bayiden şikayetçiyiz. Selim E. de intihar etmiş, bu intiharın da araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Dolandırıcılık, Müşteri Temsilcisi İntihar Etti - Son Dakika

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