Adana\'da düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor

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ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Köylüler de ekiplerin çalışmalarını aralıksız izliyor.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğramış, 3'ü Rus uyruklu 5 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timlerince "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda dün başlatılan ve akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Su seviyesi düşürülen baraj gölünde, dün yaklaşık 35-40 metre derinlikte bir kısmı balçıkta olan helikopteri kaldırma balonlarıyla 15 metre derinliğe çıkaran ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

Dalgıçlar, baraj gölünde helikopterin bağlı olduğu kaldırma balonlarına hava vererek helikopteri yüzeye yaklaştırmaya çalışıyor. Helikopterin, yüzeye yaklaştırıldıktan sonra botlarla kıyıya çekilmesi, sonrasında da vinçle karaya taşınması planlanıyor.

Ayrıca köylüler de çalışmaları sıcak havaya rağmen aralıksız izliyor.

"Askerlerin yeri çok sıcak"

Köy sakinlerinden Emin Ulutaş, kaza sonrası her gün bölgeye geldiğini anlatarak, "Buraya askerlerimiz gelip uğraşıyor. Çok zor. Hava çok sıcak. Benim yerim serin ama askerlerin yeri çok sıcak" dedi.

"Gece rüyamda bile helikopter görüyorum"

Vatandaşlardan Ahmet Yılmaz ise rüyasında dahi helikopter gördüğünü söyleyerek, "Ben her gün gelip izliyorum. Gece rüyamda bile helikopter görüyorum. Benim için buradan izlemek güzel ama askerler için çok zor" diye konuştu. - ADANA