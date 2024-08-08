Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın sebebiyle fabrikanın çatısı çökerken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Yangın, saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Yangının çıktığını gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısı da çöktü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. - ADANA
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