Adana'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Adana'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı

Adana\'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı
29.06.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzisyen Cem A.'nın evinden altın ve döviz çalan iki hırsız, polis tarafından yakalandı.

Adana'da iki hırsız, merdivenle müzisyenin evine balkondan girip, yatak altındaki altınları ve dövizleri çalıp, geldikleri merdivenle geri kaçtı. Hırsızlık polisleri iki şüpheliyi de yakaladı.

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde harekete geçen iki kişi, müzisyen Cem A.'nın evini hedef aldı. Saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüzlerini kapüşonla gizleyen şüpheliler, bir apartmanın birinci katındaki dairenin balkonuna seyyar merdivenle tırmandı. Camı kırarak içeri giren zanlılardan biri, yatak odasını didik didik etti. Hırsızlar yatak altındaki 25 gram altın ile 1500 doları alıp merdivenden inerek kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Evine dönen Cem A., soyulduğunu fark edince soluğu İl Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, izleri adım adım takip etti. Kamera görüntülerini mercek altına alan ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda park edildiğini ve plakasını tespit etti.

Plaka sahibine ulaşıldığında işler ilginç bir hal aldı. Araç sahibi, otomobilini 23 Haziran'da tamirciye bıraktığını ve o tarihten bu yana kullanmadığını söyledi. Bu bilgi üzerine polis, tamirhanede çalışan Mustafa Ö. ve Fettah Kaan Y.'yi gözaltına aldı.

Emniyette itiraf gecikmedi. Şüpheliler, aracı izinsiz alarak hırsızlığa gittiklerini, altın ve dövizi aralarında paylaştıklarını, paraları da çoktan harcadıklarını kabul etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Döviz, Polis, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
10:51
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 12:08:09. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.