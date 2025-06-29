Adana\'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı

Adana'da iki hırsız, merdivenle müzisyenin evine balkondan girip, yatak altındaki altınları ve dövizleri çalıp, geldikleri merdivenle geri kaçtı. Hırsızlık polisleri iki şüpheliyi de yakaladı.

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde harekete geçen iki kişi, müzisyen Cem A.'nın evini hedef aldı. Saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüzlerini kapüşonla gizleyen şüpheliler, bir apartmanın birinci katındaki dairenin balkonuna seyyar merdivenle tırmandı. Camı kırarak içeri giren zanlılardan biri, yatak odasını didik didik etti. Hırsızlar yatak altındaki 25 gram altın ile 1500 doları alıp merdivenden inerek kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Evine dönen Cem A., soyulduğunu fark edince soluğu İl Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, izleri adım adım takip etti. Kamera görüntülerini mercek altına alan ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda park edildiğini ve plakasını tespit etti.

Plaka sahibine ulaşıldığında işler ilginç bir hal aldı. Araç sahibi, otomobilini 23 Haziran'da tamirciye bıraktığını ve o tarihten bu yana kullanmadığını söyledi. Bu bilgi üzerine polis, tamirhanede çalışan Mustafa Ö. ve Fettah Kaan Y.'yi gözaltına aldı.

Emniyette itiraf gecikmedi. Şüpheliler, aracı izinsiz alarak hırsızlığa gittiklerini, altın ve dövizi aralarında paylaştıklarını, paraları da çoktan harcadıklarını kabul etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. - ADANA