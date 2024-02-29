Adana'da Kaçak İlaç Operasyonu: 35 Bin 206 Kutu İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Kaçak İlaç Operasyonu: 35 Bin 206 Kutu İlaç Ele Geçirildi

Adana'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. İlaçların usulsüz yollarla temin edildiği ve yurt içi ve dışında satıldığı belirlendi. İlaçların önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu tespit edildi. İlaçları temin eden Erdal B. ve eşi Hicran B. gözaltına alındı fakat daha sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakıldılar.

29.02.2024 11:45  Güncelleme: 11:54
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ADANA'da polisin operasyon düzenlediği bakkal dükkanında çoğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlenen ilaçları, usulsüz yollarla temin ettiği belirtilen Erdal B. ile eşi Hicran B. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, eşi Hicran B.'nin üzerine ilaç satış ve dağıtım şirket kuran Erdal B.'nin, usulsüz yollarla temin ettiği kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçlarını, yurt içi ve dışında sattığını tespit etti. Ekipler, Erdal B.'nin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bakkal dükkanına operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı. Satış hazırlığı yapıldığı belirlenen ilaçlara el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan ilaçların, önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi. Öte yandan ilaçların, hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden Erdal B. ifadesinde, "İlaçları çok önce almıştım. İhraç edecektin ancak enflasyon nedeniyle elimde kaldı, satamadım. İlaçların son kullanma tarihi geçmişti ve imhaya gidecekti" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal B. ile Hicran B., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Adana\'da Kaçak İlaç Operasyonu: 35 Bin 206 Kutu İlaç Ele Geçirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kaçak İlaç Operasyonu: 35 Bin 206 Kutu İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kaçak İlaç Operasyonu: 35 Bin 206 Kutu İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
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