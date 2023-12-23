 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Kargo Dağıtım Merkezinde 110 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Kargo Dağıtım Merkezinde 110 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde koli içerisine konulmuş uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldı. Operasyon sonucunda 2 koli açıldığında 18 kilogram ağırlığında 110 bin adet captagon hap ele geçirildi.

Adana\'da Kargo Dağıtım Merkezinde 110 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
23.12.2023 - 09:32,
Abone Ol

Adana'da narkotik merkezler bir kargo dağıtım merkezinde kolilerin içerisine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde koli içerisine konulmuş uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler dağıtım merkezine operasyon düzenledi. Dedektör köpeği dağıtım merkezindeki hangi kolide uyuşturucu madde olduğunu buldu.

Bunun üzerine ekipler 2 koliyi açtığında 18 kilogram ağırlığında 110 bin adet captagon hap ele geçirdi. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Narkotik Suçlar, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kargo Dağıtım Merkezinde 110 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika


10:06
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57
Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:17
Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:00
6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54
Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17
6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09
Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor

Son Dakika
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:17 Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:00 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54 Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09 Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
07:34 RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
03:15 Türkiye'den 6 ülkeye vize muafiyeti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 10:47:53. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Kargo Dağıtım Merkezinde 110 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement