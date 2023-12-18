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Adana'da Kuyumcu Soygunu Girişimi - Son Dakika
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Adana'da Kuyumcu Soygunu Girişimi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, 'Üzerimde bomba düzeneği var' diyerek girdiği kuyumcuyu soymaya kalktı. Şahıs, kuyumcunun panik butonuna basıp silahına davranması ile kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana\'da Kuyumcu Soygunu Girişimi
18.12.2023 - 17:24,
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ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, 'Üzerimde bomba düzeneği var' diyerek girdiği kuyumcuyu soymaya kalktı. Şahıs, kuyumcunun panik butonuna basıp silahına davranması ile kaçtı.

Olay, ilçeye bağlı Sırkıntı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, B.Y.'ye ait kuyumcuya geldi. Şahıs, kuyumcuya girdiği anda, 'Üzerimde bomba düzeneği var' deyip elindeki çuvalı kuyumcuya verip altınları koymasını istedi.

Silahına davranıp panik butonuna bastı

Bunun üzerine B.Y., panik butonuna basıp tabanca ile havaya ateş ederek şahsı kaçırdı. Kuyumcudan koşarak kaçan şahıs bahadır sokakta bulunan bir evin bahçesine üzerindeki düzeneği bırakarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına alarak şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenek bulundu

Bahadır sokakta ki evin bahçesinde kablo ve karton kutuların bağlanmış olduğu düzenek çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı. Çevredeki vatandaşların o anları cep telefonu ile korkusuzca çekmeye çalışması dikkat çekti.

Polis ekiplerinin kuyumcuya giren şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

"Adamın esnafı korkutmak için yaptığını düşünüyoruz"

Gazetecilere konuşan çevre esnafından Mehmet Tekin, "Silah sesini duydum ardından birinin koştuğunu görünce arkasından koştum ancak sahsı kaybettim. Bomba düzeneği gibi bir şey vardı üstünde. Şahıs 1.70 boylarında elinde bere vardı. Burada koşarken yüzünde maske yoktu. Kozan'da bu zamana kadar böyle bir şey olmadı. Adamın esnafı korkutmak için yaptığını düşünüyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kuyumcu Soygunu Girişimi - Son Dakika


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