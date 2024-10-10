Adana'da Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle Karantina - Son Dakika
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Adana'da Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle Karantina

Adana\'da Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle Karantina

İmamoğlu'nda Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.

10.10.2024 00:02
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalle, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle karantina altına alındı.

İmamoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle Karantina - Son Dakika

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