Adana\'da Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle Karantina

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalle, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle karantina altına alındı.

İmamoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı" denildi. - ADANA