Adana\'da Mobilyacıda Yangın: İş Yeri Küle Döndü

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Adana'da Keresteciler Sitesi'ndeki mobilyacıda çıkan yangın kontrol altına alınırken, iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıktı. Yangını gören diğer iş yerlerinde çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından iş yerindeki yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken iş yeri tamamen küle döndü.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken itfaiye erlerinin çalışması sürüyor.

İş yeri sahibi Ahmet A.'nın ise ekiplere verdiği ifadede kimseden şüphelenmediğini söylediği öğrenildi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA