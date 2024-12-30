Adana\'da Nargile Tütününe Baskın

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Adana'da polis bir depoya yaptığı baskında 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirirken 1 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesinde bir depoda gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisini ulaştı. Ekipler bunun üzerine söz konusu depoya baskın yaptı.

Yapılan baskında gerçekleşen arama çalışmalarında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton 80 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - ADANA