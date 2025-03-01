Adana\'da Narko Alan Uygulaması

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Adana'da gerçekleştirilen 'Narko Alan Uygulaması' kapsamında park ve bahçelerde durdurulan şahısların üstleri arandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında okul önleri, sokak araları ile park ve bahçelerde 'Narko Alan Uygulaması' yaptı.

Uygulamada durdurulan şahısların üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi. - ADANA