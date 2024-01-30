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Adana'da Narkotik Polisi Uyuşturucu Hap ve Tabanca Ele Geçirdi - Son Dakika
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Adana'da Narkotik Polisi Uyuşturucu Hap ve Tabanca Ele Geçirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde Narkotik polisleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda S.A. isimli şüphelinin evinde bin 782 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca buldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Adana\'da Narkotik Polisi Uyuşturucu Hap ve Tabanca Ele Geçirdi
30.01.2024 - 10:16,
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Adana'nın Kozan ilçesinde narkotik polisleri bin 782 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda S. A. isimli kişinin evinde uyuşturucu olduğunu tespit etti. Şüphelinin evine yapılan operasyonda bodrum katına zulalanmış halde bin 782 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili S.A gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Narkotik Polisi Uyuşturucu Hap ve Tabanca Ele Geçirdi - Son Dakika


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