Kozan\'da sel sularında mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Adana'nın Kozan ilçesinde, sağanak yağış sonrası Bucak Sumbas Çayı'nın taşması sonucu Bulduklu yolunda mahsur kalan otomobiller kurtarıldı.

Sel suları içinde kalan araçların imdadına Kozan Belediyesi AKOM, YAK ve itfaiye ekipleri yetişti. Yusuf Akkuş'a ait 74 DA 152 plakalı otomobil, pikap, traktör ve arazi araçlarıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Öte yandan, 46 N 2554 plakalı Mustafa Uçak'a ait otomobil de suların içinden çıkarıldı. Bölgede su baskınlarının etkili olduğu alanlarda ekiplerin çalışmaları sürüyor. - ADANA