Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

Ceyhan'da silah ticareti yapan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

30.03.2025 19:46
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Adana'da silah ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde silah ticareti yapan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde, çöp kutusunda ve buzdolabı üzerinde 1'i havalı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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