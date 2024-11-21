Adana'da Silahlı Saldırı: Üç Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırı: Üç Tutuklama

Adana\'da Silahlı Saldırı: Üç Tutuklama

Müteahhitin ofisine saldıran 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

21.11.2024 10:30
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Adana'da müteahhittin ofisine uzun namlulu silahla saldırı düzenlediği öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin saldırı sonrası müteahhidi arayıp, "Ceza kestik 300 bin lira vereceksin" dedikleri iddia edildi.

Olay, 2 Kasım'da Seyhan İlçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa T. (18) ve arkadaşı Altay B. (23) müteahhit Mevlüt A.'nın ofis olarak kullandığı daireye geldi. Şüphelilerden Mustafa T., uzun namlulu silahla daireye 4 el ateş açtı. Ardından suç ortağı arkadaşı Altay B.'nin kullandığı motosiklet ile bölgeden kaçtı. Şüphelilerin daha sonra cep telefonundan Mevlüt A.'yı arayarak, "Sana ceza kestik, bize 300 bin TL vereceksin" dediği öne sürüldü.

Site güvenliğinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 saatlik kamera görüntülerinin incelemesinin ardından şüphelilerin kimliği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede ekipler şüphelilere yardım eden 2 kişiye de ulaştı.

"Evlerinde hafif makineli tüfek çıktı"

Mustafa T., Altay B. ve bu iki kişiyi evlerinde saklayan Hasin Ö. (23) ile Yusuf Ali Ö. (19) operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kendi ve saklandıkları evde yapılan aramada uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, uzun şarjör, 104 mermi, çelik yelek ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa T., Altay B. ve Hasin Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutukladı, Yusuf Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Silahlı Saldırı: Üç Tutuklama - Son Dakika

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